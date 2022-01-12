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Юрий Семин: «Уход Мурило — потеря для «Локо». Чем он хуже Едвая?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Мурило.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход защитника Мурило в «Палмейрас». Ранее, 12 января, об этом сообщил московский клуб.

— Из последних новостей, связанных с «Локомотивом», я готов вам прокомментировать уход Мурило. За тот период, что он находился в «Локомотиве», бразилец, конечно прибавил. Причем по всем показателям. Он еще довольно молод. Но отпускать его сейчас... Я этого не совсем понимаю. Мурило конкурентноспособен, один из ведущих центральных защитников «Локо».

— Но ведь он приходил в команду без вашего одобрения.

— Это уже не важно. Да, пришел без моего одобрения. Однако периодически у меня играл. На первом этапе Мурило действительно допускал довольно серьезные ошибки в плане расположения внутри штрафной после передач с фланга. Он все время смотрел на мяч, это его сильно отвлекало. Но со временем бразилец прибавил. Сейчас, перейдя в «Палмейрас», думаю, заявит о себе в полную силу. У него очень хорошие физические данные. Головой здорово играет, многих превосходит по этому показателю в РПЛ. И потом — ему пока 24 года. Говорили же, что продадут его за совсем другие деньги. А сейчас пишут иное. Вот этого я не понимаю.

В общем, считаю, при мне Мурило начал прогрессировать в каких-то компонентах, а сейчас вышел на свой пик. Не зря же бразильцы его назад забрали, выкупили. Так что для «Локомотива» это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая? При этом бразилец перспективнее, — сказал Семин «СЭ».

Мурило Серкейра (Мурило)
Тин Едвай
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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