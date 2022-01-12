«Динамо» презентовало возвращение Смолова роликом на вокзале

«Динамо» анонсировало трансфер нападающего Федора Смолова. Видео с участием футболиста было опубликовано в соцсетях команды.

«Акцио, форвард. Пора возвращаться», — говорится в сообщении команды.

Ранее «Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо». По информации «СЭ», футболист подпишет контракт с клубом на полтора года с опцией продления еще на один год.

В текущем сезоне Смолов провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забив семь мячей.