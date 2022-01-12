«Динамо» презентовало возвращение Смолова роликом на вокзале
«Динамо» анонсировало трансфер нападающего Федора Смолова. Видео с участием футболиста было опубликовано в соцсетях команды.
«Акцио, форвард. Пора возвращаться», — говорится в сообщении команды.
Ранее «Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо». По информации «СЭ», футболист подпишет контракт с клубом на полтора года с опцией продления еще на один год.
В текущем сезоне Смолов провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забив семь мячей.
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|14:00
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Н. Новгород – Урал
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|26.02
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|
Химки – Динамо
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|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
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|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
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|
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|
Краснодар – Локомотив
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|28.02
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