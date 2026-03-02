«Зенит» объявил о товарищеском матче с «Кайратом» в марте

«Зенит» проведет товарищеский матч против «Кайрата» в рамках Winline Суперсерии, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча пройдет 28 марта на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 19 туров петербургский клуб с 42 очками занимает второе место в турнирой таблице РПЛ. «Кайрат» с 59 очками в 26 матчах лидирует в чемпионате Казахстана.