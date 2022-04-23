«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья «выбил» Живоглядова — тот не сыграет с «Зенитом»

На 30-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» судья Евгений Турбин ошибочно вынес предупреждение Дмитрию Живоглядову.

Тот слегка прихватил соперника рукой за майку — это действие защитника железнодорожников не давало оснований арбитру применить такое наказание.

Теперь Живоглядов пропустит игру следующего тура с «Зенитом»: очередная желтая карточка стала для него четвертой в турнире — он заработал одноматчевую дисквалификацию.