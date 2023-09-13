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Сегодня, 16:36

«Локомотив» не будет подавать апелляцию на решение КДК РФС по инциденту с Дзюбой и журналистом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о том, будет ли клуб подавать апелляцию на решение КДК РФС об условной дисквалификации нападающего на два матча РПЛ.

Ранее КДК РФС направил в «Локомотив» мотивировочную часть решения по инциденту с Дзюбой.

«Апелляцию на решение КДК мы подавать не будем. При этом футбольный клуб «Локомотив» не согласен с условной дисквалификацией Артема Дзюбы на два матча. Однако, получив мотивировочную часть решения КДК и принимая во внимание действующие нормы Дисциплинарного регламента, мы пришли к выводу, что в случае подачи апелляции добиться отмены именно условной дисквалификации не представляется возможным», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

16 августа КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста. 34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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