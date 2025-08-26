«Локомотив» — «Крылья Советов»: дата и время начала матча РПЛ

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 31 августа

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в 7-м туре чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 15.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 15:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Крылья Советов» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

После 6 туров чемпионата России железнодорожники набрали 14 очков и занимают третье место в таблице, у самарцев — 8 очков и девятая строчка.

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