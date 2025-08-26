ЦСКА и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 31 августа

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в матче 7-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Краснодар» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

После 6 туров чемпионата России армейцы набрали 14 очков и занимают второе место в таблице, у «быков» — 15 очков и первая строчка.

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