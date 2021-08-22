«Локомотив» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны составы команд на матч 5-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».
На поле в составе «быков» с первых минут выйдет полузащитник Гжегож Крыховяк, ранее выступавший за «Локо».
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович, Камано.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.
Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится сегодня, 22 августа, в Москве. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю