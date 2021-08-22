«Спартак» победил «Динамо» в молодежном первенстве
«Спартак» в матче 6-го тура молодежного первенства премьер-лиги в гостях победил «Динамо» со счетом 2:1. Победный гол с пенальти забил Максим Лайкин.
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6-й тур
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:2)
Голы: Пилипенко, 21 (0:1). Обрывков, 34 (1:1). Лайкин, 45 — с пенальти (1:2).
Судья: Плиско (Ленинградская область).
22 августа. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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