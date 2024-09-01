«Краснодар» одержал разгромную победу над «Локомотивом» и вышел на второе место в РПЛ

«Краснодар» на выезде разгромил «Локомотив» в матче 7-го тура чемпионата России — 3:0.

Счет на 4-й минуте встречи открыл Виктор Са. В добавленное к первому тайму время Эдуард Сперцян реализовал пенальти и увеличил преимущество «быков». На 64-й минуте Джон Кордоба забил третий гол гостей, а в концовке игры футболист получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».