«Ростов» — «Факел»: Голенков сделал счет разгромным

Нападающий «Ростова» Егор Голенков забил четвертый мяч своей команды во встрече 7-го тура чемпионата России с «Факелом» — 4:1.

Ранее у желто-синих по одному голу забили Николай Комличенко, Максим Осипенко и Роналдо. В составе «Факела» отличился Владимир Ильин, реализовав пенальти.