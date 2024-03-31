«Локомотив» — «Краснодар»: Глушенков сравнял счет

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«Локомотив» сравнял счет в матче с «Краснодаром» в 22-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 81-й минуте забил Максим Глушенков после передачи Владислава Сарвели.

«СЭ» ведет тестовую трансляцию встречи.