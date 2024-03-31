«Локомотив» — «Краснодар»: «быки» открыли счет в матче

«Краснодар» повел в счете в матче с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

На 10-й минуте встречи мяч после подачи Эдуарда Сперцяна с углового срикошетил в ворота железнодорожников.

«СЭ» ведет тестовую трансляцию встречи.