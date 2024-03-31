Агент Фамейе: «Его травма не такая страшная, как говорят. Он будет в порядке»
Агент Адриан Калвиньо, клиентом которого является форвард «Балтики» Джоэль Фамейе, рассказал о состоянии игрока после матча 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).
26-летний ганец был заменен на 87-й минуте встречи после удара прямыми шипами в голень от защитника нижегородского клуба Кирилла Гоцука.
«Травма Фамейе не такая страшная, как говорят. Он будет в порядке. Сроки восстановления мы пока не знаем», — цитирует агента Sport24.
В нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 4 матчах «Балтики» во всех турнирах, забив 1 гол.
Источник: Sport24
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|39
|
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|10
|8
|3
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|38
|
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|21
|8
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|36-27
|33
|
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|21
|9
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|32
|
6
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|8
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|
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|
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|6
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|
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|8
|6
|7
|32-31
|30
|
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|8
|4
|9
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|28
|
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|21
|6
|8
|7
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|26
|
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|21
|5
|5
|11
|20-27
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|
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|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
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|21-35
|14
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5
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