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Агент Фамейе: «Его травма не такая страшная, как говорят. Он будет в порядке»

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Агент Адриан Калвиньо, клиентом которого является форвард «Балтики» Джоэль Фамейе, рассказал о состоянии игрока после матча 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

26-летний ганец был заменен на 87-й минуте встречи после удара прямыми шипами в голень от защитника нижегородского клуба Кирилла Гоцука.

«Травма Фамейе не такая страшная, как говорят. Он будет в порядке. Сроки восстановления мы пока не знаем», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 4 матчах «Балтики» во всех турнирах, забив 1 гол.

Источник: Sport24
Джоэль Фамейе
РПЛ
ФК Балтика
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
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 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
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10
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 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
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15
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