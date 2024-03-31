Матч «Локомотив» — «Краснодар» начался с задержкой в 10 минут

Матч «Локомотив» — «Краснодар» в 22-м туре РПЛ начался на 10 минут позже — в 19.40 по московскому времени.

«Ждем стартовый свисток вместе с вами и с Матч ТВ», — говорится в сообщении в Telegram-канале «быков».

«СЭ» ведет тестовую трансляцию встречи.

«СЭ» ведет тестовую трансляцию встречи.