На бронзу РПЛ осталось два претендента: кто станет третьим — «Локомотив» или «Спартак»?
В воскресенье, 10 мая, в 29-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Балтику» (1:0), после чего сократилось число претендентов на третье место чемпионата. Из этой борьбы математически выбыли команда из Калининграда и ЦСКА, у железнодорожников остался один конкурент — «Спартак».
В 29-м туре «Спартак» примет «Рубин» в Москве 11 мая (начало матча в 17.30 мск). В заключительный игровой день чемпионата 17 мая красно-белые встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Локо» проведет дерби с ЦСКА на поле армейцев.
Сейчас «Локомотив» опережает «Спартак» на 5 очков — 53 против 48 при игре в запасе у красно-белых. В случае равенства очков первым рассматривается результат личных встреч — в этом железнодорожники имеют перевес над спартаковцами в один мяч (4:2, 1:2).
«Локомотив» станет третьим, если победит или сыграет вничью с ЦСКА (во втором случае в пользу железнодорожников сыграет пункт о личных встречах, даже если «Спартак» выиграет оба своих матча). В случае поражения от ЦСКА красно-зеленые останутся с бронзой, если «Спартак» не оформит две победы.
«Спартак» станет третьим, если победит «Рубин» и махачкалинское «Динамо», а «Локомотив» проиграет ЦСКА.
При этом «Балтика» (46 очков) и ЦСКА (45 очков) имеют шанс обогнать «Спартак» в таблице и подняться на четвертое место в случае одной или двух осечек красно-белых. По личным встречам «Балтика» превосходит «Спартак» (3:0, 1:0), а у «Спартака» и ЦСКА (2:3, 1:0), «Балтики» и ЦСКА (0:1, 1:0) зафиксировано равенство после обмена победами с одинаковой разностью голов. «Рубин» (42 очка) также имеет возможность подняться в топ-6 таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0