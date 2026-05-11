На бронзу РПЛ осталось два претендента: кто станет третьим — «Локомотив» или «Спартак»?

В воскресенье, 10 мая, в 29-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Балтику» (1:0), после чего сократилось число претендентов на третье место чемпионата. Из этой борьбы математически выбыли команда из Калининграда и ЦСКА, у железнодорожников остался один конкурент — «Спартак».

В 29-м туре «Спартак» примет «Рубин» в Москве 11 мая (начало матча в 17.30 мск). В заключительный игровой день чемпионата 17 мая красно-белые встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Локо» проведет дерби с ЦСКА на поле армейцев.

Сейчас «Локомотив» опережает «Спартак» на 5 очков — 53 против 48 при игре в запасе у красно-белых. В случае равенства очков первым рассматривается результат личных встреч — в этом железнодорожники имеют перевес над спартаковцами в один мяч (4:2, 1:2).

«Локомотив» станет третьим, если победит или сыграет вничью с ЦСКА (во втором случае в пользу железнодорожников сыграет пункт о личных встречах, даже если «Спартак» выиграет оба своих матча). В случае поражения от ЦСКА красно-зеленые останутся с бронзой, если «Спартак» не оформит две победы.

«Спартак» станет третьим, если победит «Рубин» и махачкалинское «Динамо», а «Локомотив» проиграет ЦСКА.

При этом «Балтика» (46 очков) и ЦСКА (45 очков) имеют шанс обогнать «Спартак» в таблице и подняться на четвертое место в случае одной или двух осечек красно-белых. По личным встречам «Балтика» превосходит «Спартак» (3:0, 1:0), а у «Спартака» и ЦСКА (2:3, 1:0), «Балтики» и ЦСКА (0:1, 1:0) зафиксировано равенство после обмена победами с одинаковой разностью голов. «Рубин» (42 очка) также имеет возможность подняться в топ-6 таблицы.