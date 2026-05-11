Агент Педро обсуждал с «Зенитом» возможный переход бразильца в Саудовскую Аравию и Европу

Как стало известно «СЭ», агент полузащитника «Зенита» Педро в конце апреля встречался с клубом насчет будущего 20-летнего бразильца. В числе прочего обсуждался возможный переход футболиста в Саудовскую Аравию и страны Западной Европы уже этим летом.

Приоритет Педро — переход в европейский чемпионат, агенты бразильца хотят устроить клиента в Саудовскую Аравию. Отметим, что нижняя планка, за которую Педро может покинуть клуб — 40 миллионов евро.

Педро в феврале 2024 года перешел в «Зенит» из «Коринтианса». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Сейчас стоимость бразильца оценивается в 17 миллионов.

В этом сезоне Педро провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

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