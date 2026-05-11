«Акрон» — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 11 мая

«Акрон» и «Ростов» сыграют в 29-м туре РПЛ в понедельник, 11 мая. Матч в Самаре на «Самара Арене» начинается в 13.030 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Ростов» изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Прямую трансляцию игры «Акрон» — «Ростов» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 12.55 мск, за 5 минут до игры.

После 28 туров чемпионата России «Акрон» занимал 13-е место с 27 очками, предыдущим соперником тольяттинцев был «Краснодар» (0:1). У «Ростова» — 30 очков и 10-я строчка, в предыдущем туре ростовчане обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1).

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