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«Локомотив» — «Динамо»: онлайн трансляция матча

14:45
«Локомотив» на своем поле примет «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» на своем поле примет «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу, 8 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Локо» ведет борьбу за второе место в чемпионате России, клуб отстает от «Спартака» на один балл. В первом круге «Динамо» разгромило «Локо» со счетом 5:1.

Следить за матчем «Локомотив» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Динамо»

Локомотив — Динамо

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