Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Грушевский отреагировал на возможное возвращение Антона Заболотного в ЦСКА

14:48
Теги:

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мыслями о возможном переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в московскую команду.

Антон Заболотный и&nbsp;Константин Марадишвили.Заболотный возвращается в ЦСКА. Зачем армейцам нужен нападающий-мем?

«Может, это тот случай, когда совпали интересы ЦСКА и желание Антона Заболотного. Вы знаете, у него есть некая особенность. Он имеет много голевых моментов, но низкий процент их реализации. Если процент реализации будет соответствовать ожиданиям болельщиков, то это будет очень хорошей новостью. Антон Заболотный — воспитанник ЦСКА, россиянин, игрок сборной. Все это не режет слух. От этого перехода, мне кажется, будут довольный болельщики ЦСКА и Станислав Саламович Черчесов. У Антона этот сезон хороший. А его вызов в сборную — это наиболее объективная характеристика того, что сезон удался», — сказал Грушевский «СЭ».

Грушевский также считает, что Заболотный может стать заменой Рондону.

«Смею предположить, что Рондон в ЦСКА не задержится. Мне кажется, что аренда пролонгирована не будет. Не могу сказать, что Соломон как-то феерически отыграл этот отрезок за ЦСКА, ожидания у меня были больше. И зарплата у него в Китае, прямо скажем, не армейская. Возможно, что Заболотный станет заменой Рондону. Почему бы и нет?», — добавил Грушевский.

Как ранее стало известно «СЭ», контракт 29-летнего Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Российский футболист перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Форвард играл за красно-синих с 2008-го по 2012.

(Артем Бухаев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Реакция жены вратаря «Уфы» Беленова после отбитого пенальти в матче с «Зенитом»
Песков допустил изменения в проведении парада Победы из-за погоды
Экс-чемпион мира по тхэквондо лишился ноги после прививки AstraZeneca
Какие приметы привлекают богатство и удачу в дом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры