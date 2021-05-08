Грушевский отреагировал на возможное возвращение Антона Заболотного в ЦСКА

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мыслями о возможном переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в московскую команду.

«Может, это тот случай, когда совпали интересы ЦСКА и желание Антона Заболотного. Вы знаете, у него есть некая особенность. Он имеет много голевых моментов, но низкий процент их реализации. Если процент реализации будет соответствовать ожиданиям болельщиков, то это будет очень хорошей новостью. Антон Заболотный — воспитанник ЦСКА, россиянин, игрок сборной. Все это не режет слух. От этого перехода, мне кажется, будут довольный болельщики ЦСКА и Станислав Саламович Черчесов. У Антона этот сезон хороший. А его вызов в сборную — это наиболее объективная характеристика того, что сезон удался», — сказал Грушевский «СЭ».

Грушевский также считает, что Заболотный может стать заменой Рондону.

«Смею предположить, что Рондон в ЦСКА не задержится. Мне кажется, что аренда пролонгирована не будет. Не могу сказать, что Соломон как-то феерически отыграл этот отрезок за ЦСКА, ожидания у меня были больше. И зарплата у него в Китае, прямо скажем, не армейская. Возможно, что Заболотный станет заменой Рондону. Почему бы и нет?», — добавил Грушевский.

Как ранее стало известно «СЭ», контракт 29-летнего Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Российский футболист перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Форвард играл за красно-синих с 2008-го по 2012.

(Артем Бухаев)