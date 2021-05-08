Нападающий «Спартака» Соболев: «Романцев меня «дельфином» не называл»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал про свое отношение к критике за частые падения.

— В команде мне никто об этом не говорит, а многочисленные эксперты пусть имеют свое мнение; я на них внимания не обращаю. Вот к словам Олега Ивановича Романцева прислушался, но он меня «дельфином» не называл, а просто дал футбольный совет — крепче держаться на ногах, — цитирует Соболева сайт «Спартака».

Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. 24-летний нападающий провел за команду 35 матчей и забил 17 голов.