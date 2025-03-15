«Локомотив» — «Динамо»: Пиняева заменили из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев из-за повреждения не сумел завершить матч против московского «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

На 51-й минуте 20-летнего футболиста заменил Владислав Сарвели.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».