Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал, выиграет ли клуб чемпионство к 2030 году

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, выиграет ли клуб чемпионство к 2030 году.

— «Зенит» на столетие стремится выиграть чемпионство. Можете ли вы сказать, что «Ростов» на столетие будет стремиться сделать то же самое?

— Если будут возможности, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».