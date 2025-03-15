Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал, какую команду ему приятнее всего обыгрывать

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, какую команду ему приятнее всего обыгрывать.

— Какой клуб как президенту вам приятнее всего обыгрывать?

— Следующую по календарю команду. Для меня всегда важна следующая игра — будет матч с «Оренбургом», значит, я очень хочу обыграть «Оренбург». Будет другая команда — буду хотеть обыграть ее, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».