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«Локомотив» — ЦСКА: все голы матча РПЛ

20:25
27 февраля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА. Футболисты «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
27 февраля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА. Футболисты «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
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27 февраля в Москве «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» принимает ЦСКА в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

6-я минута: гол Виталия Лисаковича

41-я минута: гол Гжегожа Крыховяка

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА

Локомотив — ЦСКА

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