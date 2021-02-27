После зимней паузы «Зенит» почти не побеждает
В матче 20-го тура чемпионата России «Зенит» не смог обыграть «Ростов» (2:2) и снова не сумел начать весеннюю часть турнира с победы. После перехода на систему «осень-весна» питерцы всего дважды добивались успеха, одолев в 2015-м и 2019-м годах «Урал». При этом забить зенитовцы сумели только в четвертый раз. Помимо «Ростова» и «Урала» от сине-бело-голубых пропускали армейцы в сезоне-2011/12.
Первые матчи «Зенита» в чемпионате после зимней паузы
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы «Зенита»
|
03.03.2012
|
ЦСКА (г)
|
2:2
|
Кержаков-2
|
10.03.2013
|
Рубин (г)
|
0:1
|
-
|
09.03.2014
|
Томь (д)
|
0:0
|
-
|
07.03.2015
|
Урал (д)
|
3:0
|
Рондон-3
|
05.03.2016
|
Краснодар (г)
|
0:0
|
-
|
04.03.2017
|
ЦСКА (г)
|
0:0
|
-
|
03.03.2018
|
Амкар (д)
|
0:0
|
-
|
03.03.2019
|
Урал (г)
|
1:0
|
Азмун
|
29.02.2020
|
Локомотив (д)
|
0:0
|
-
|
27.02.2021
|
Ростов (д)
|
2:2
|
Поярков, в свои ворота, Кузяев
Итого: +2=6-1, мячи 8-5.
(Кирилл Бурдаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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