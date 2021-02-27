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После зимней паузы «Зенит» почти не побеждает

20:57
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В матче 20-го тура чемпионата России «Зенит» не смог обыграть «Ростов» (2:2) и снова не сумел начать весеннюю часть турнира с победы. После перехода на систему «осень-весна» питерцы всего дважды добивались успеха, одолев в 2015-м и 2019-м годах «Урал». При этом забить зенитовцы сумели только в четвертый раз. Помимо «Ростова» и «Урала» от сине-бело-голубых пропускали армейцы в сезоне-2011/12.

Первые матчи «Зенита» в чемпионате после зимней паузы

Дата

Соперник

Счет

Голы «Зенита»

03.03.2012

ЦСКА (г)

2:2

Кержаков-2

10.03.2013

Рубин (г)

0:1

-

09.03.2014

Томь (д)

0:0

-

07.03.2015

Урал (д)

3:0

Рондон-3

05.03.2016

Краснодар (г)

0:0

-

04.03.2017

ЦСКА (г)

0:0

-

03.03.2018

Амкар (д)

0:0

-

03.03.2019

Урал (г)

1:0

Азмун

29.02.2020

Локомотив (д)

0:0

-

27.02.2021

Ростов (д)

2:2

Поярков, в свои ворота, Кузяев

Итого: +2=6-1, мячи 8-5.

(Кирилл Бурдаков)

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