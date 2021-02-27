«Локомотив» победил ЦСКА, Влашич не реализовал пенальти
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-зеленые переиграли соперника со счетом 2:0.
Оба мяча были забиты в первом тайме. За «Локо» отличились нападающий Виталий Лисакович и полузащитник Гжегож Крыховяк.
Во втором тайме у ЦСКА был хороший шанс отыграть один мяч, но полузащитник Никола Влашич с пенальти пробил выше ворот.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич был крайне недоволен назначением этого одиннадцатиметрового, за что получил от главного арбитра встречи Павла Кукуяна красную карточку.
ЦСКА упустил шанс приблизиться к «Зениту» в турнирной таблице. Но команда сохраняет второе место с 37-ю очками. «Локомотив» поднялся на шестую строчку, набрав 31 очко.
В параллельном матче «Сочи» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» — 4:0.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
20-й тур
«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (2:0)
Голы: Лисакович, 6 (1:0). Крыховяк, 41 (2:0).
Нереализованный пенальти: Влашич, 73 (мимо)
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Живоглядов, 85), Чорлука, Паблу, Рыбус, Жемалетдинов (Баринов, 90), Мухин, Крыховяк, Куликов (Магкеев, 86), Камано, Лисакович (Эдер, 69).
ЦСКА (Москва): Помазун, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Щенников (Эджуке, 46), Зайнутдинов, Влашич, Ахметов, Марадишвили (Тикнизян, 86), Сигурдссон (Кучаев, 46), Рондон (Чалов, 66).
Судьи: Кукуян (Сочи). Болотенков (Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).
27 февраля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Методология
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