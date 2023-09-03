«Локомотив» удержал победу над «Балтикой» в матче РПЛ

«Локомотив» на своем поле обыграл «Балтику» в матче 7-го тура РПЛ — 3:2. Железнодорожники с разгромным счетом выигрывали после первого тайма.

На 9-й минуте счет открыл Артем Дзюба. 8 минут спустя отличился Антон Миранчук. На 34-й минуте еще один гол забил Дмитрий Баринов.

За «Балтику» забитыми мячами отметились Гедеон Гузина (50-я минута) и Сергей Пряхин (65-я).

«Локомотив» с 12 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Балтика» с 3 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле примет «Оренбург». Матч пройдет 17 сентября. «Балтика» днем ранее дома встретится с «Ростовом».