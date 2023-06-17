«Локомотив» анонсировал переход Самошникова

Пресс-служба «Локомотива» анонсировала переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

В Telegram-канале железнодорожников появилось видео с детской фотографией Самошникова и подписью: «Here were go!» — так известный зарубежный инсайдер Фабрицио Романо обычно сообщает о завершении переговоров по трансферам.

Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 28 матчей в первой лиге, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.