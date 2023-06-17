«Ростов» продлил контракт с полузащитником Щетининым

«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Кириллом Щетининым.

Новое соглашение с 21-летним россиянином действует до конца июня 2028 года.

«Ростов» арендовал Щетинина у «Зенита» в июле 2021 года, а после завершения сезона-2021/22 выкупил футболиста у клуба из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2022/23 Щетинин забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за ростовчан во всех турнирах.