В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Локомотива» к Лукасу Вере

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику оренбургского клуба Лукасу Вере.

«Локомотив» с нами не связывался, Лукас Вера остается в «Оренбурге». Мы уже подписали трех игроков. Больше у нас ничего не намечается", — приводит слова Андреева Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний аргентинец провел в составе «Оренбурга» 30 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач.