«Локомотив» — «Ахмат»: Антон Миранчук сравнял счет с пенальти

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отличился в матче 8-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сравнял счетв первом тайме — 1:1.

Хавбек успешно реализовал пенальти, который сам и заработал.

Одиннадцатиметровый был назначен после подсказки ВАР.

Отметим, что Миранчук забил четвертый гол в сезоне. И все свои голы он забил с пенальти.