«Локомотив» 15 лет подряд не проигрывает в первом туре РПЛ

«Локомотив» 15-й год кряду не проиграл в матче первого тура РПЛ, сообщает Opta Sports.

19 июля железнодорожники на своем поле разгромили «Сочи» (3:0) в первом матче сезона-2025/26.

В последний раз «Локомотив» начинал сезон с поражения в 2010 году. Тогда красно-зеленые уступили «Рубину» (0:2).

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» дома примет «Акрон». Обе игры пройдут 26 июля.