КДК РФС рассмотрит поведение игроков молодежной команды «Спартака»

КДК РФС рассмотрит поведение футболистов молодежной команды «Спартака» после матча с ЦСКА, сообщает РИА «Новости».

18 июля «Спартак» обыграл ЦСКА в матче МФЛ со счетом 1:0. После игры футболисты красно-белые подошли к фанатской трибуне и стали скандировать оскорбительную кричалку в адрес армейцев.

Отмечается, что все необходимые материалы уже есть в распоряжении комитета