"Локо" больше ценит Алексея Миранчука, премьер-лига – Антона

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" набрал 182 балла.

Полузащитники "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки заняли соответственно третье и седьмое места, набрав 58 и 40 баллов. При этом по результатам голосования игроков "Локо" Алексей опередил брата на два балла (19 против 17).

Дзюба - лучший по версии футболистов! //

Интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае