Лепехин предположил, кто будет основным нападающим «Зенита» во второй части чемпионата

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин предположил, кто будет основным нападающим петербуржцев во второй части чемпионата.

«Кто забьет больше всего на сборах, тот и будет основным нападающим «Зенита». Надеюсь, в стартовом составе выйдет Соболев. Александр сейчас забивает в каждом матче. Есть надежда на то, что он получит место в основе. У нападающих такая участь — если перестает забивать, сразу выходит другой футболист.

Надеюсь, Соболев раскроется во второй части чемпионата. Главное, чтобы он забивал. В «Зените» гораздо легче себя проявлять, нежели, например, в «Факеле». Если он не раскроется в этой команде, тогда в других клубах будет еще сложнее», — сказал Лепехин «РБ Спорт».

В текущем сезоне Александр Соболев провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.