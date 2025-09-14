«Ростов» — ЦСКА: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» и ЦСКА встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в воскресенье, 14 сентября. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ростовчан и армейцев. Следить за основными событиями игры «Ростов» — ЦСКА можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В семи турах РПЛ «Ростов» набрал 5 очков, ЦСКА — 15. В седьмом туре ростовчане сыграли вничью с «Ахматом» на своем поле (1:1), а ЦСКА — с тем же счетом завершил матч с «Краснодаром» в Москве.