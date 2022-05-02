Литвинов считает, что у «Спартака» останется осадок из-за неудачного выступления в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как красно-белые могут спасти сезон.

— Если «Спартак» возьмет Кубок, можно ли говорить, что сезон спасен?

— Самое главное для нас будет факт того, что мы взяли титул в этом сезоне. Конечно, останется осадок, что так неудачно выступили в чемпионате. У нас осталось еще 3 игры, мы обязаны забирать 9 очков. Хоть как-то должны исправить положение.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.