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Литвинов: «Кубок спасет сезон? Главное — взять титул, но останется осадок неудачного выступления в чемпионате»

Литвинов считает, что у «Спартака» останется осадок из-за неудачного выступления в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как красно-белые могут спасти сезон.

— Если «Спартак» возьмет Кубок, можно ли говорить, что сезон спасен?

— Самое главное для нас будет факт того, что мы взяли титул в этом сезоне. Конечно, останется осадок, что так неудачно выступили в чемпионате. У нас осталось еще 3 игры, мы обязаны забирать 9 очков. Хоть как-то должны исправить положение.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
0
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
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Динамо – Урал
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