Литвинов: «Мы обязаны исправить турнирное положение и выиграть БЕТСИТИ Кубок России»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» объяснил, как команда должна подойти к заключительному отрезку сезона.

— Впереди у «Спартака» тяжелые игры в чемпионате и БЕТСИТИ Кубке России. Откуда брать силы?

— Думаю, что даже не надо как-то находить их в себе. У каждого есть причина работать на 110-120 процентов. Мы обязаны исправлять турнирное положение, обязаны выиграть Кубок России. Все на это настраиваются, все об этом говорят.

— В матче против «Урала» не будет Жиго, Джикии, Мартинса. Мы видели, как «Урал» одолел «Динамо» в Москве. Нет беспокойства о результате?

— В команде у нас не один человек, а 22-25. Все готовы играть и выкладываться полностью. Думаю, это не станет проблемой.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.