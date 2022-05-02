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Литвинов: «Мы обязаны исправить турнирное положение и выиграть БЕТСИТИ Кубок России»

Полузащитник «Спартака» Литвинов считает, что команда должна выиграть Кубок России
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» объяснил, как команда должна подойти к заключительному отрезку сезона.

— Впереди у «Спартака» тяжелые игры в чемпионате и БЕТСИТИ Кубке России. Откуда брать силы?

— Думаю, что даже не надо как-то находить их в себе. У каждого есть причина работать на 110-120 процентов. Мы обязаны исправлять турнирное положение, обязаны выиграть Кубок России. Все на это настраиваются, все об этом говорят.

— В матче против «Урала» не будет Жиго, Джикии, Мартинса. Мы видели, как «Урал» одолел «Динамо» в Москве. Нет беспокойства о результате?

— В команде у нас не один человек, а 22-25. Все готовы играть и выкладываться полностью. Думаю, это не станет проблемой.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
1
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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Краснодар

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И К Ж
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