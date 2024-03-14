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14 марта, 21:11

Литвинов — о Промесе: «Надеемся, что все обойдется»

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Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о ситуации с нападающим Квинси Промесом.

— Обсуждаем, переживаем за него, — сказал Литвинов. — Надеемся, что все обойдется и он в скором времени вернется в команду.

— Ты думаешь, это еще возможно?

— Не знаю, я же не разбираюсь в этих делах. Так же, как и вы, читаю все из прессы. Мы это обсуждаем, переживаем за него, потому что он часть нашей команды, нашей семьи. Никто ничего не знает. Просто переживаем, держим за него кулачки, что он скоро вернется. Надеюсь, все будет спокойно.

— Он оставался на связи с командой?

— Ребята пишут слова поддержки, что все его ждут обратно. Его нам не хватает. Поэтому надеюсь, что скоро вернется.

— Как оценишь его поступок?

— Какой именно.

— Что произошло ДТП, его задержали и теперь это дало возможность его экстрадировать. Это же выгладит глупо.

— Все по-разному расценивают. Он мой партнер по команде, я не могу про него говорить что-то плохое. Если так случилось, так случилось. Самое главное, чтобы он вернулся в команду и мог помочь нам на поле. Единственная проблема «Спартака» сейчас, я думаю, что все обсуждают не футбол, а все, что происходит вокруг. Мы сегодня победили, это самое главное. Будем надеяться, что Промес скоро вернется и не будем отвлекаться на все, что вокруг.

13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса по запросу Нидерландов арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор «Спартака». Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

Софья Грецкая

Квинси Промес
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
8
4
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Виктор Мелехин

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