Умяров отреагировал на ситуацию с Промесом

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о ситуации с форвардом Квинси Промесом.

— Как ты и вообще в команде восприняли новости о Промесе.

— Клуб уже высказался на эту тему.

— Что ты лично думаешь?

— Ребят, это от клуба зависит.

— Вы понимаете, что в этом сезоне, как минимум, он точно не сыграет?

— Ребят, вопросы о Квинси будете задавать клубу. Мы не на связи. Клуб больше знает.

13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса по запросу Нидерландов арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор «Спартака». Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.