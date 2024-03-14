Нидерланды рассчитывают на экстрадицию Промеса в ближайшее время

Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ближайшее время, сообщает РИА «Новости Спорт».

«На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры (экстрадиции), но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», — сказал агентству пресс-секретарь отдела прокуратуры королевства по апелляциям Туша Эссед.

Ранее прокуратура Амстердама подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ. В среду, 13 марта, стало известно, что арест голландца в Дубае (ОАЭ) связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста. В ночь с 13 на 14 марта адвокаты игрока выступили с заявлением по этому поводу.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Прокуратура подтвердила, что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ