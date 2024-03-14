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14 марта, 21:13

Сулемайнов — об автопродлении контракта: «Не расслабляюсь. Очень неприятно, что не могу забить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал автоматическое продление контракта с железнодорожниками.

«Автопродление? Честно, это облегчает жизнь. «Локомотив» — мой дом, я здесь вырос. Знаю тут всех воспитателей, всю команду. Получилось автопродление до конца сезона... Оставалось одно результативно действие, но было мандраж. Спасибо «Локомотиву», что доверились! Ни в коем случае не расслабляюсь. Наоборот, мне очень неприятно в душе, что я не могу забить. Хочу показать всем, что контракт не влияет на результативность», — сказал Сулейманов.

Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН» в сентябре 2023 года на правах аренды. В составе железнодорожников нападающий провел 18 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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