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Сегодня, 10:41

Личка: «Лучше бы дважды проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил «СЭ» на вопрос о том, можно ли назвать «Зенит» любимым соперником бело-голубых в текущем сезоне.

Московская команда дважды обыграла петербуржцев в сезоне-2023/24. 6 августа бело-голубые победили «Зенит» со счетом 3:2 в 3-м туре РПЛ, а 29 ноября — со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Победы над «Зенитом» очень приятны. Но они умеют побеждать и другие команды, поэтому и добиваются чемпионства. Скажу честно, лучше бы дважды проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат. Надо уметь обыгрывать команды из нижней части таблицы. «Зенит» умеет побеждать, когда надо», — сказал Личка «СЭ» на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

В чемпионате России «Зенит» лидирует с 33 очками, «Динамо» идет на третьей строчке с 28 очками.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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