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Тихий: «Аленичев напрямую сказал, что играть в «Енисее» я не буду»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о том, почему не играл в «Енисее» при Дмитрии Аленичеве.

«Я провел хороший сезон в «Томи» и стал свободным агентом. Ходили слухи, что меня хочет «Зенит». Но дальше разговоров ситуация не зашла, а я не хотел долго ждать. И тут вдруг появился вариант с «Енисеем». Мне позвонили из руководства клуба — сказали, что будут рады видеть меня в команде. Подписал контракт и приехал на сборы в Турцию — долго думать не стал. А что думать-то — наконец РПЛ, Аленичев тренер, все классно по условиям. В тот момент я даже не задумывался, что перед подписанием надо было поговорить с самим Аленичевым и узнать, нужен ли я ему вообще. Как выяснилось позже, у Аленичева был какой-то конфликт с генеральным директором Рубцовым. Меня позвали без ведома тренера, что ему сильно не понравилось. Аленичев мне напрямую сказал, что играть я не буду: «Претензий нет, просто дело принципа». На самом деле, респект ему за честность. После этих слов я понял, что мне нужно как можно быстрее сваливать из этого «Енисея». Где-то месяц я был игроком этого клуба», — приводит слова Тихого Sport 24.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 9 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600820-eks-zashchitnik-yeniseya-alenichev-mne-napryamuyu-skazal-chto-igrat-ya-ne-budu-pretenziy-net-prosto-delo-printsipa
Дмитрий Аленичев
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Тихий
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