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Главный тренер «Динамо» Шварц получил красную карточку после окончания матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Шварц получил красную карточку после окончания матча с «Краснодаром»

Алина Савинова
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц получил красную карточку после финального свистка матча 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

Игра прошла во вторник, 27 октября, на «Ozon Арене» в Краснодаре и завершилась победой «быков» со счетом 2:1. После окончания матча Шварц подошел к судье и начал эмоционально с ним спорить. Главный арбитр Станислав Матвеев показал тренеру красную карточку.

Сандро Шварц получил красную карточку в матче с «Краснодаром».
Фото Скриншот трансляции

«Динамо» с 9 очками идет вторым в группе В Пути РПЛ Кубка России. В следующем туре бело-голубые 26 ноября встретятся с «Факелом».

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Сандро Шварц
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