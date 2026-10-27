Главный тренер «Динамо» Шварц получил красную карточку после окончания матча с «Краснодаром»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц получил красную карточку после финального свистка матча 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».
Игра прошла во вторник, 27 октября, на «Ozon Арене» в Краснодаре и завершилась победой «быков» со счетом 2:1. После окончания матча Шварц подошел к судье и начал эмоционально с ним спорить. Главный арбитр Станислав Матвеев показал тренеру красную карточку.
Сандро Шварц получил красную карточку в матче с «Краснодаром».
Фото Скриншот трансляции
«Динамо» с 9 очками идет вторым в группе В Пути РПЛ Кубка России. В следующем туре бело-голубые 26 ноября встретятся с «Факелом».
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