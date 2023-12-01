Европейский клуб готов заплатить «Зениту» за Ренана 25 миллионов евро

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Time do Povo.

По сведениям источника, на 20-летнего бразильца претендует неназванный европейский клуб, который предложил за игрока 25 миллионов евро. Отмечается, что из-за сложностей перевода денежных средств футболист может сначала вернуться в Бразилию, а через полгода присоединиться к новой команде.

В текущем сезоне Ренан провел 8 матчей и отметился желтой карточкой.