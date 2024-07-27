«Факел» — «Акрон»: судья после просмотра VAR отменил удаление Божина на 3-й минуте

Главный арбитр матча 2-го тура РПЛ между «Факелом» и «Акроном» Евгений Буланов после вмешательства VAR отменил удаление защитника воронежцев Сергея Божина на третьей минуте.

В результате 29-летний футболист хозяев получил желтую карточку и продолжил встречу.