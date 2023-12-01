Личка: «Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил, что с уважением относится к заместителю генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрею Аршавину.

«Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения. Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей — максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить. Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется)», — цитирует Sport24 Личку.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче во всех турнирах.