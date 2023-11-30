Гафин: «Аршавин приедет к нам на стажировку, поговорим с ним про десант и дно»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слова Андрея Аршавина о бело-голубых. Ранее экс-футболист заявил, что команда из Санкт-Петербурга отправляет своих сотрудников в «Динамо», чтобы поднять их со дна.

«Андрей Сергеевич приедет к нам на стажировку в очередной раз, и мы встретимся с ним, поговорим про десант и дно. Если это дно, тогда почему все стремятся к нему на стажировку и десантируются туда. Это вопрос, который нам с Аршавиным надо задать и ответить на него», — сказал Гафин «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 16 матчах. «Зенит» лидирует в таблице с 33 баллами.